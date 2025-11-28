İstanbul’da “MET” baskını… 178 kilo ele geçirildi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenyurt İlçesi'nde iki adrese ve bir araca yönelik operasyon düzenledi. İki kişi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda "MET" olarak adlandırılan 178 kilo 800 gram sıvı ve kristal Metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılmak üzere hazırlanmış 15 kilogram ara kimyasal maddesi, çok sayıda kurutma kağıdı, bir hassas terazi, 70 mermi, 443 dolar ve dört bin 15 lira nakit para ele geçirildi.