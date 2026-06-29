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Giriş Tarihi: 29.06.2026 11:45

İstanbul'da metroda yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalan hırsız yakalandı!

Gayrettepe metrosunda bir şüpheli, trene binmek üzere olan yolcunun cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldı. Telefonu çaldığı anlar kameraya yansıyan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

DHA Yaşam
İstanbul’da metroda yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalan hırsız yakalandı!
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Olay, Şişli Gayrettepe metrosunda 12 Haziran saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yolcunun yanına yanaşan şüpheli, trene biniş sırasında yankesicilik yöntemiyle yolcunun cep telefonunu alarak uzaklaştı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Yolcu telefonunun çalındığını anlayınca polise giderek şikayetçi oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü'nce yapılan araştırmada ve güvenlik kamera incelemelerinde olayı gerçekleştiren kişinin A.O. olduğu tespit edildi. A.O. yakalanarak gözaltına alındı.

Gayrettepe Metro İstasyonu'nda cep telefonu hırsızlığı: Yankesicilik anı kamerada | Video

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, A.O. hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör

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İstanbul'da metroda yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalan hırsız yakalandı!
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