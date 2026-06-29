İstanbul’da metroda yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalan hırsız yakalandı!

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Yolcu telefonunun çalındığını anlayınca polise giderek şikayetçi oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü'nce yapılan araştırmada ve güvenlik kamera incelemelerinde olayı gerçekleştiren kişinin A.O. olduğu tespit edildi. A.O. yakalanarak gözaltına alındı.

Gayrettepe Metro İstasyonu'nda cep telefonu hırsızlığı: Yankesicilik anı kamerada | Video