İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ OLDU? Meteoroloji şiddetli sağanak ve fırtına için uyardı! Valilik açıklamasıyla İstanbul’da okullar tatil mi?

İstanbul genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve fırtına öncesi gözler, öğrenciler ve veliler tarafından Valilik'ten gelecek açıklamaya çevrildi. Havanın olumsuz seyretmesiyle birlikte ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapılırken, "Okullar tatil mi?" sorusu gündemin en çok merak edilen konularından biri haline geldi. İşte Valilik açıklaması...