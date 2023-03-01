İstanbul’da otoparkta korkunç anlar! Sevgilisini önce darbetti sonra...

Bir süre sonra oturdukları daireye çıkmak için asansöre yönelen Emrah E. ile S.B. asansörün önünde tartışmaya başladı. Emrah E. tartışma sırasında elinde bulunan silah ile koridora doğru bir el ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerini gören Emrah E. kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacadan sonra Emrah E. yanından bulunan silah ile birlikte gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Emrah E.'nin 11 suç kaydının olduğu tespit edildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.