Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da Pakistanlı turisti soyan Faslı tutuklandı
Giriş Tarihi: 24.04.2026 11:10

İstanbul’da Pakistanlı turisti soyan Faslı tutuklandı

İstanbul Beyoğlu ve Fatih'te bulunan 2 otelde kalan Pakistanlı turistlerin para ve dizüstü bilgisayarını çaldığı iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Fas uyruklu şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da Pakistanlı turisti soyan Faslı tutuklandı
Beyoğlu, Firuzağa Mahallesi Cezayir Sokak'ta 1 Nisan'da meydana gelen olayda Pakistan uyruklu A.A.S.'nin çantasında bulunan bin 200 dolar ve 5 bin Türk lirası çalındı. İhbar üzerine polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili çalışması sürerken şüphelinin 6 Nisan'da bu kez Fatih Cankurtaran Mahallesi Kutlugün Sokak'taki bir hostelde M.T.'ye ait içinde dizüstü bilgisayar bulunan çantayı çaldığı belirlendi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Fas uyruklu olduğu belirlenen A.F. (44), polis ekiplerince takibe alındı. Şüpheli, Avcılar'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da Pakistanlı turisti soyan Faslı tutuklandı
