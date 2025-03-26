İstanbul’da provokasyondan gözaltına alınanların işlemleri devam ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yürüttüğü soruşturma sonuncu yaşanan toplumsal olaylar neticesinde şimdiye karar 676 şahıs hakkında işlem yapıldığı ve bunlardan 575'inin gözaltına alındığı belirtti. 6'sı terörden kaydı bulunan 101 şüphelinin firari konumda olduğu operasyonda, gözaltına alınan 23 şahsın da aynı şekilde terörde arşivin olduğu tespit edildi.

178 TUTUKLAMA 38 EV HAPSİ

Başsavcılık, şu aşamaya kadar toplumsal olaylara katılarak provokasyon yapan toplam 178 şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 38 şahsa ev hapsi verildiği ve 86 şahıs hakkında da adli kontrol tedbiri verildiği belirtildi. Geriye kalan 273 şahsın emniyette işlemleri devam ediyor.