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Giriş Tarihi: 11.1.2024 21:28

İstanbul'da Regaip Kandili camilerde dualarla idrak edildi

İstanbul'da üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili, camilerde dualarla idrak edildi. Kandil programlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

DHA
İstanbul’da Regaip Kandili camilerde dualarla idrak edildi

Üç ayların habercisi Regaip Kandili'nde vatandaşlar, yatsı ezanından dakikalar önce camilere akın etti. Taksim Camii, Fatih Camii ve Pendik'te bulunan Bademlik Gülbeden Hatun Camii'nde düzenlenen kandil programlarında, namaz öncesinde camii imamı tarafından vaaz verildi.

Cemaat hep bir ağızdan salavatlar getirdi. Vakti gelince ise yatsı namazı kılındı. Pendik'te camiye gelen cemaat, üç ayların gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.



Fatih Camii'nde, namazın ardından camiden çıkan vatandaşlara, Vakıflar Genel Müdürlüğü görevlileri tarafından lokum ikram edildi.

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İstanbul'da Regaip Kandili camilerde dualarla idrak edildi
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