İstanbul’da suç makinesi kadınlar yakalandı!

İstanbul Silivri ilçesi Yeni Mahallede 02.09.2024 tarihinde bir site içerisindeki dairenin kapısı şüpheli şahıslar tarafından zorlanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmada 3 şüpheli kadın şahsın kart ile ikamet kapısını zorladığı belirlendi. İkamet sahibinin kapıya vurarak şüpheli şahısların kaçmasını sağladığı öğrenildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler kapıyı zorlayanların S.U., E.U. ve N.F. oldukları tespit etti.