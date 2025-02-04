Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da terör örgütlerine ağır darbe: 4 ayda 422 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 4.2.2025 14:17 Son Güncelleme: 4.2.2025 14:22

İstanbul’da terör örgütlerine ağır darbe: 4 ayda 422 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından son 4 ay içerisinde terör örgütlerine büyük darbe vuruldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğüyle birlikte PKK, DHKP-C, MLK-P, FETÖ ve DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 1024 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 422 şüpheli tutuklandı.

Halit TURAN Halit TURAN
İstanbul’da terör örgütlerine ağır darbe: 4 ayda 422 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı son dönemde önemli operasyonlara imza attı. Ekim ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Akın Gürlek, Terör Suçları Soruşturma Bürosu ile Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunu ayırdı. Can Tuncay'ın Başsavcı vekilliğini yaptığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terör, Kaçakçılık, Mali ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ile birlikte terör örgütlerine yönelik birçok operasyon gerçekleştirdi.

202 ŞÜPHELİ İTİRAFÇI OLDU

Son 4 ay içerisinde başta PKK, DHKP-C, MLK-P, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 1024 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 422'si tutuklanırken, 230 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı. Zanlıların 202'si ise itirafçı oldu.

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İstanbul’da terör örgütlerine ağır darbe: 4 ayda 422 şüpheli tutuklandı
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