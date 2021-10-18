İstanbul’da toplu taşıma ve trafik çilesi bitmiyor! Haftanın ilk günü eziyete döndü

Trafikte zaman zaman durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik yoğunluk haritasında, saat 08.30 yoğunluğun yüzde 60'lara yükseldiği görüldü.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Sabah saatlerinden itibaren kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında, ana arterler ve caddelerde trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

Mesailerine yetişmeye çalışanlar vatandaşlar, öğrenciler toplu ulaşım ve duraklarda yoğunluk oluştururken özellikle Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu arttı. Özellikle Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi aktarma merkezlerinde yolcu yoğunluğu gözlenirken D-100 kara yolunun bazı noktalarında trafik akışı yer yer durma noktasına geldi.