İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 76’ya çıktı

Kentte haftanın ilk iş gününde etkili olan yağış ve trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Haliç Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerlerken kent genelinde, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Haliç'ten Küçükçekmece'ye, TEM Otoyolu'nda İSTOÇ'tan Mahmutbey Gişeleri'ne kadar araçlar ağır seyrediyor.