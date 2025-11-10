İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 81’e ulaştı

İstanbul'da haftanın ilk günü mesai sonu etkili olan trafik yoğunluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu ile buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Küçükçekmece'den Parseller'e kadar trafik ağır seyrediyor. Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nden Haramidere'ye kadar yoğunluk gözleniyor.

Büyükçekmece ve Beykent arasında da çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.