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Giriş Tarihi: 1.11.2022 09:32

İstanbul'da tütün kaçakçılığına yönelik operasyon: Piyasa değeri 33 milyon lira...

İstanbul'da tütün kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde 33 milyon lira değerinde nargile tütünü ve kıyılmış tütün ele geçirildi.

İHA
İstanbul’da tütün kaçakçılığına yönelik operasyon: Piyasa değeri 33 milyon lira...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin bazı bölgelerinde kaçak tütün depoları ve imalathaneleri olduğu bilgisine ulaştı.

6 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Esenler, Bağcılar, Fatih, Sancaktepe, Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçelerinde bulunan 6 işyeri, 2 depo ve bir evde kaçak nargile tütünü ve diğer tütün mamulleri saklandığını tespit eden emniyet ekipleri, buralara operasyon düzenledi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan baskınlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 3 araca ise el konuldu.

33 MİLYON LİRA DEĞERİNDE...

Adreslerde ve 3 araç içinde yapılan aramalarda piyasa değeri 33 milyon 200 bin lira civarında olduğu belirtilen 2 ton 286 kilogram nargile tütünü, 1 ton 165 kilo kıyılmış tütün, 140 bin dal bandrolsüz dolu makaron, 119 milyon 530 bin dal doluma hazır boş makaron, 3 elektrikli sigara dolum makinesi, 4 kompresör ve 3 bine yakın sökülmüş TADAB bandrolü ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 16 şüpheli hakkında "5607 SKM çerçevesinde Kaçak Tütün" suçundan işlem yapılırken, 14 kaçakçı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İki şüphelinin ise adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

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İstanbul'da tütün kaçakçılığına yönelik operasyon: Piyasa değeri 33 milyon lira...
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