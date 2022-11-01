İstanbul’da tütün kaçakçılığına yönelik operasyon: Piyasa değeri 33 milyon lira...

33 MİLYON LİRA DEĞERİNDE...

Adreslerde ve 3 araç içinde yapılan aramalarda piyasa değeri 33 milyon 200 bin lira civarında olduğu belirtilen 2 ton 286 kilogram nargile tütünü, 1 ton 165 kilo kıyılmış tütün, 140 bin dal bandrolsüz dolu makaron, 119 milyon 530 bin dal doluma hazır boş makaron, 3 elektrikli sigara dolum makinesi, 4 kompresör ve 3 bine yakın sökülmüş TADAB bandrolü ele geçirildi.