İstanbul’da tütün kaçakçılığına yönelik operasyon: Piyasa değeri 33 milyon lira...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin bazı bölgelerinde kaçak tütün depoları ve imalathaneleri olduğu bilgisine ulaştı.
6 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Esenler, Bağcılar, Fatih, Sancaktepe, Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçelerinde bulunan 6 işyeri, 2 depo ve bir evde kaçak nargile tütünü ve diğer tütün mamulleri saklandığını tespit eden emniyet ekipleri, buralara operasyon düzenledi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan baskınlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 3 araca ise el konuldu.
33 MİLYON LİRA DEĞERİNDE...
Adreslerde ve 3 araç içinde yapılan aramalarda piyasa değeri 33 milyon 200 bin lira civarında olduğu belirtilen 2 ton 286 kilogram nargile tütünü, 1 ton 165 kilo kıyılmış tütün, 140 bin dal bandrolsüz dolu makaron, 119 milyon 530 bin dal doluma hazır boş makaron, 3 elektrikli sigara dolum makinesi, 4 kompresör ve 3 bine yakın sökülmüş TADAB bandrolü ele geçirildi.