İstanbul’da üstüne 1 tonluk kepçe kovası düşen genç işçi hayatını kaybetti

Olay, Gaziosmanpaşa Akşemsettin Viyadüğü altında bulunan şantiyede Salı Günü 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 28 yaşındaki Sinan Budak sabah saatlerinde viyadük altındaki şantiyede çalışmaya başladı. Alanda çalıştırılan yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kepçe kovası bir anda yerinden çıkarak, Budak'ın üstüne düştü. Genç işçi kepçe kovasının altında kaldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı şantiye alanı çevresine güvenlik şeridi çekti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Sinan Budak'ın iş arkadaşları sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Budak'ın cansız bedeni cenaze aracıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.