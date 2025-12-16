İstanbul’da uyuşturucu baskını

İstanbul'da yabancı uyruklu şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı İhbarı üzerine belirtilen adrese giden ekipler, polisleri fark eden şüphelilerin camdan beyaz bir poşet attığını gördü. Poşette yapılan incelemede, satışa hazır halde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

UYUŞTURUCU MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Atılan poşetin içerisinden; 2 adet yeşil büyük poşet içinde ağırlığı 780 gram olan ve marihuana olduğu değerlendirilen madde, 104 adet kilitli şeffaf poşette satışa hazır 140 gram marihuana, 9 adet büyük kilitli poşette 51 gram marihuana, 72 adet küçük kilitli poşette 105,5 gram marihuana bulundu. Ayrıca evde yapılan aramalarda 2 adet hassas terazi ile çok sayıda şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

Operasyonda yabancı uyruklu şüpheliler Farshad Ghafari, Mohamad Ali Khaalele, Mohammad Norouzieniolia, Amirreza Hassanpourmarani, Mahdi Saleh Mandi ve Sajjad Piry tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.