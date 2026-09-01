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Giriş Tarihi: 1.09.2026 12:33 Son Güncelleme: 1.09.2026 12:42

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı

Beyoğlu merkezli düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 'zula' olarak kullandıkları belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 333 gram skunk, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ele geçirildi

DHA Yaşam
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi amacıyla sokak satıcılarına yönelik Beyoğlu merkezli operasyon düzenlendi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen 12 şüpheli ve şüphelilerin zula olarak kullandıkları tespit edilen 9 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı | Video

SİLAH, TÜFEK VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 333 gram Skunk maddesi, pres makinesi, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 70 fişek, 181 bin Türk Lirası, 310 euro ve 500 dolar ele geçirildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BEYOĞLU #İSTANBUL

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı
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