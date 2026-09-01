İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen 12 şüpheli ve şüphelilerin zula olarak kullandıkları tespit edilen 9 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı | Video