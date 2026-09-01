İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen 12 şüpheli ve şüphelilerin zula olarak kullandıkları tespit edilen 9 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı | Video
SİLAH, TÜFEK VE PARA ELE GEÇİRİLDİ
Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 333 gram Skunk maddesi, pres makinesi, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 70 fişek, 181 bin Türk Lirası, 310 euro ve 500 dolar ele geçirildi.