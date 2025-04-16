İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Hepsi suçüstü yakalandı...

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Esenyurt İlçesi'ne bağlı Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapılan ve görüntüleri sosyal medyaya yansıyan bir adrese operasyon düzenledi. S.K., F.C., M.K. ve D.K. isimli dört kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan detaylı aramalarda 17 adet satışa hazır halde 12.32 gram Eroin maddesi, beş adet satışa hazır halde 2.17 gram Metamfetamin maddesi, bir adet satışa hazır halde 2.44 gram çikolatalı sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, dört uyuşturucu hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 21 bin 585 lira nakit para ve yine uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan beş cep telefonu ele geçirildi. Farklı suçlardan toplamda 29 kayıtları bulunan dört suç ortağı da Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri sonrası "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.