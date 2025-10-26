İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji İstanbul için alarm verdi! 27 Ekim 2025 İstanbul’da yarın okullar açık mı kapalı mı?

METEOROLOJİ İSTANBUL DAHİL 8 İL İÇİN ALARM VERDİ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hafta için hava durumu tahminlerini paylaştı. Cuma günü süper hücre alarmının verildiği İstanbul için yeni bir sağanak dalgası uyarısı yapıldı.

Pazartesi günü için yapılan tahminde ise aralarında İstanbul'un da bulunduğu Marmara'da, Ege'de ve Karadeniz'in batısında yağış görülecek.