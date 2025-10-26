Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji İstanbul için alarm verdi! 27 Ekim 2025 İstanbul'da yarın okullar açık mı kapalı mı?
Giriş Tarihi: 26.10.2025 13:26

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji İstanbul için alarm verdi! 27 Ekim 2025 İstanbul'da yarın okullar açık mı kapalı mı?

Yarın okullar tatil mi sorusu, İstanbul için yeni bir sağanak dalgası uyarısı yapılmasının ardından gündeme geldi. Geçtiğimiz cuma günü süper hücre alarmının verildiği megakentte ikili eğitim yapan okullarda eğitime ara vermişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hafta için hava durumu tahminlerini paylaşmasının ardından öğrenciler ve veliler “İstanbul'da yarın okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, 27 Ekim 2025 yarın okullar açık mı kapalı mı, ders olacak mı?

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji İstanbul için alarm verdi! 27 Ekim 2025 İstanbul’da yarın okullar açık mı kapalı mı?

Megakentte yeni bir sağanak yağış dalgası uyarısının yapılmasının ardından "yarın okullar tatil mi?" sorusu yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz cuma günü süper hücre alarmı nedeniyle ikili eğitim yapan okullarda eğitime ara verilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hafta için paylaştığı hava durumu tahminleri sonrası öğrenciler ve veliler okulların durumunu merak ediyor. Peki, Yarın İstanbul'da okullar tatil mi, açık mı kapalı mı, ders olacak mı?

METEOROLOJİ İSTANBUL DAHİL 8 İL İÇİN ALARM VERDİ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hafta için hava durumu tahminlerini paylaştı. Cuma günü süper hücre alarmının verildiği İstanbul için yeni bir sağanak dalgası uyarısı yapıldı.

Pazartesi günü için yapılan tahminde ise aralarında İstanbul'un da bulunduğu Marmara'da, Ege'de ve Karadeniz'in batısında yağış görülecek.

YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da yarın okullar tatil edilmedi. Öğrenciler 27 Ekim 2025 tarihinde normal şekilde okula gidecek. Konuyla ilgili açıklama gelmesi durumunda habere eklenecektir.

27 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU

İSTANBUL HAVA DURUMU
Pazartesi Kuvvetli Sağanak Yağışlı 19°C 24°C

Salı Sağanak Yağışlı 13°C 20°C

Çarşamba Parçalı Bulutlu 12°C 17°C

Perşembe Az Bulutlu 11°C 20°C

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji İstanbul için alarm verdi! 27 Ekim 2025 İstanbul'da yarın okullar açık mı kapalı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz