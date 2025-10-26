İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji İstanbul için alarm verdi! 27 Ekim 2025 İstanbul’da yarın okullar açık mı kapalı mı?

Megakentte yeni bir sağanak yağış dalgası uyarısının yapılmasının ardından "yarın okullar tatil mi?" sorusu yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz cuma günü süper hücre alarmı nedeniyle ikili eğitim yapan okullarda eğitime ara verilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hafta için paylaştığı hava durumu tahminleri sonrası öğrenciler ve veliler okulların durumunu merak ediyor. Peki, Yarın İstanbul'da okullar tatil mi, açık mı kapalı mı, ders olacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hafta için hava durumu tahminlerini paylaştı. Cuma günü süper hücre alarmının verildiği İstanbul için yeni bir sağanak dalgası uyarısı yapıldı.
Pazartesi günü için yapılan tahminde ise aralarında İstanbul'un da bulunduğu Marmara'da, Ege'de ve Karadeniz'in batısında yağış görülecek.