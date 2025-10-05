Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluş'unda İETT, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray bedava mı?
İstanbul'da yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluş'unda İETT, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray bedava mı?

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü coşkuyla kutlanacak. Kent genelinde, her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli törenler ve etkinlikler düzenlenecek. Kutlamalara katılmak isteyen İstanbullular ise toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Özellikle İETT otobüsleri, metro, metrobüs ve Marmaray gibi ulaşım araçları gündemde.Peki, 6 Ekim Pazartesi İETT, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ücretsiz mi?



İstanbul'un Kurtuluşu yaklaşırken, "6 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz mi?" sorusu tekrar gündeme geldi. İETT, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray kullanıcıları, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü ulaşımın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Geçmiş yıllarda ücretsiz hizmet uygulamasının bu yıl vereceği karar araştırılıyor. İşte İstanbul'un Kurtuluşu'nda toplu taşımaya dair merak edilen detaylar…

6 EKİM (YARIN) TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Evet, 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu dolayısıyla İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak. İETT'nin yaptığı duyuruya göre, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü İstanbul genelinde toplu ulaşım hizmetleri vatandaşlara tam gün ücretsiz olarak sunulacak.

İETT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz olacaktır. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınız ile 6 Ekim 2025 Pazartesi günü ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil olmuyor.

6 EKİM PAZARTESİ (YARIN) İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'un Kurtuluşu, resmi tatiller arasında bulunmadığından dolayı okullar normal eğitim programına göre açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takviminde 6 Ekim, ne tam gün ne de yarım gün tatil olarak işaretlenmiş değil.


