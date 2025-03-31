Ramazan Bayramı nedeniyle verilen 9 günlük tatili fırsat bilen İstanbullular şehri terk edince İstanbul yerli ve yabancı turistlere kaldı. İstanbul dışına çıkmayan vatandaşlar ailece parklara ve sahillere akın etti, yabancı turistler ise şehrin turistik yerlerini gezdi.

GÜZEL HAVADA TURİSTİK ALANLAR DOLUP TAŞTI

Bayramın ikinci gününde okullara verilen ara tatil ile güzel havanın da etkisiyle sahiller ve parklar dolarken, vatandaşlar aileleriyle park ve sahillerde yürüyüş yapıp balık tuttu. Tatili İstanbul'da geçirenler Eminönü'nde Gülhane parkı ve Sarayburnu sahilini gezerken, bazı vatandaşlar da Taksim'e gidip İstiklal Caddesi'nde alışveriş yaptı. Yabancı turistler ise Sultanahmet ve Ayasofya'yı gezip hatıra fotoğrafları çektirdi.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLER PİYER LOTİYE AKIN ETTİ

Eyüpsultan Mezarlığı ve Piyer Loti'de yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Yerli turistler hem mezar ziyaretlerini yapıp hemde Piyer Loti'de Haliç mahzarasının keyfini çıkararak çaylarını yudumladılar.

Şehirde en yoğun kalabalıkların olduğu yerleri bu kez rahatça gezebilen vatandaşlar, tatil nedeniyle nüfusu azalan megakentin tadını doyasıya çıkardı.

ZİYARETLER NEDENİYLE TRAFİK YÜZDE 72'YE YÜKSELDİ

Bayramın ikinci günü olması nedeniyle bayramlaşmak için yola çıkanların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle özellikle tarihi ve turistik alanlarda ve ana artellerde trafik yoğunluğu saat 16.00 itibariyle yüzde 72'lere kadar yükseldi. Bu yoğunluk akşam saatlerine kadar devam etti.