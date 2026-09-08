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Giriş Tarihi: 8.09.2026 09:57

İstanbul'da yeni nesil çetelere emniyet kıskacı: 3 suç örgütüne operasyon, 21 şüpheli gözaltında

İstanbul’da farklı ilçelerde işletmelere yönelik kurşunlama, tehdit ve yaralama eylemlerine karıştıkları belirlenen 3 ayrı yeni nesil suç örgütüne operasyon düzenlendi. Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane’de gerçekleştirilen 6 ayrı eylemle bağlantılı olduğu tespit edilen 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da yeni nesil çetelere emniyet kıskacı: 3 suç örgütüne operasyon, 21 şüpheli gözaltında
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kent genelinde faaliyet gösteren 3 farklı yeni nesil suç örgütünün eylemlerini mercek altına aldı.

6 AYRI EYLEME KATILDILAR

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane ilçelerinde çeşitli işletmelere yönelik 3 kurşunlama, 1 tehdit, 1 kasten yaralama ve gerçekleşmeden engellenen 1 kurşunlama olmak üzere toplam 6 farklı olaya karıştıkları belirlendi.

21 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler, kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 8 Eylül 2026 tarihinde operasyon düzenledi. Operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili tahkikat işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

HER TÜRLÜ SUÇUN PEŞİNDEYİZ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi. İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşinde olduklarını belirten İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız; "Mücadelemiz suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir." dedi.

#BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

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İstanbul'da yeni nesil çetelere emniyet kıskacı: 3 suç örgütüne operasyon, 21 şüpheli gözaltında
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