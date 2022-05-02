İstanbul’daki vatandaşlar bayramın ilk gününü açık havada değerlendirdi

Kovid-19 salgını tedbirleri gölgesinde geçen 2 yılın ardından Ramazan Bayramı'nda bu yıl herhangi bir kısıtlama uygulanmıyor. Bunu fırsat bilen vatandaşlar da bayramın ilk gününü açık havada değerlendirdi.

Kentin tarihi noktalarından biri olan, her gün birçok yerli ve yabancı turistin uğradığı Sultanahmet Meydanı, bayram günü de büyük bir kalabalığı ağırladı. Bazı vatandaşlar meydandaki çimlerde oturarak vaktini geçirirken, bazıları da çevredeki hediyelik eşya satan dükkanları gezdi.

Alman Çeşmesi'nin önünde hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, haşlanmış mısır ve kestane tezgahları önünde de yoğunluk oluşturdu.

BAYRAMIN TADINI ÇOCUKLAR ÇIKARDI

Taksim, Beşiktaş ve Ortaköy'de de bayram hareketli geçti. Bayramı aileleriyle dışarıda geçiren bazı çocuklar oyun parklarında eğlenirken, bazıları da Beşiktaş Meydanı'nda kaykay yaparak günün keyfini çıkardı.

Avcılar ve Zeytinburnu sahiline gelenler de sahil şeridinde yürüyüş yaptı. Çocuklar da parktaki oyun alanlarında vakit geçirdi.

Meydanları dolduran vatandaşlar ve turistler Ortaköy ve Taksim meydanlarında hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

AVRUPA YAKASI'NDA TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

Bayram dolayısıyla araçlarıyla yola çıkanlar ise belli güzergahlarda trafik yoğunluğuna neden oldu.

Avrupa Yakası'nda, özellikle D-100 karayolunun Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü istikametinin katılım noktalarında trafik akışı yavaşladı. Ayrıca TEM Bahçeşehir mevkiinde de trafik olduğu gözlendi.

Araç kuyruğu TEM Otoyolu Ankara istikametinde Gaziosmanpaşa mevkiinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişine kadar, D-100 karayolu Ankara istikametinde ise Topkapı mevkiinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine uzadı.

Beyoğlu, Karaköy ve Ortaköy sahil yolunda da trafik yoğunluğu etkili oldu.

ANADOLU'DA D-100 VE TEM'DE İKİ YÖNLÜ TRAFİK

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde öğle saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşandı. D-100 karayolu ve TEM Otoyolu'nun her iki yönünde yer yer trafik yoğunlaştı.

Rüzgarlı hava nedeniyle Kadıköy ve Üsküdar ilçelerinin sahil kesimlerinde vatandaş yoğunluğu gözlenmedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre, saat 15.10 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü.