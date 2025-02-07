İstanbul’dan gidip Tekirdağ’da kuyumcu soyan 9 kişi yakalandı: Adreste Kaleşnikof silah ve 82 mermi bulundu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'dan gelip Saray ilçesindeki bir kuyumcudan 1 Milyon 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce 31 Ocak günü yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarında; 1 adet Kaleşnikof marka Uzun Namlulu Otomatik Tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kaleşnikof marka tüfeğinin şarjörü, 2 adet ruhsatsız tabanca şarjörü, 1 adet uzatmalı tabanca şarjörü, 82 adet kaleşnikof marka tüfeğinin fişeği, 169 adet tabanca fişeği, 23 adet keskin nişancı tabanca fişeği, 64,500 TL nakit para, Çeşitli ziynet eşyaları, altın bileklikler ve altın kolyeler ele geçirildi.

SAHTE PLAKALAR ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca soygun ve saldırılarda kullanıldığı değerlendirilen; 2 adet motosiklet kaskı, 2 adet kar maskesi, 4 çift eldiven, Suç Örgütü liderleri adına bastırılmış 2 adet araç plakası, Çeşitli isimler adına düzenlenmiş banka kartları, 1 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet harici disk ve çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Önceki gün Tekirdağ Saray Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 9 şüpheliden S.D.,F.S.,F.T.,B.K. ve İ.E isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.