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Giriş Tarihi: 7.4.2025 11:45 Son Güncelleme: 7.4.2025 12:08

İstanbul’dan sonra Bursa da o kervana katıldı: Yolculuklar Bursa’da kabusa döndü

İstanbul’da yaşanan ulaşım skandalları Bursa’ya da sıçradı. Bozulan otobüsler ve yanan ulaşım araçları vatandaşların yolculuklarını kabusa çevirdi. İstanbul’dan Bursa’ya hareket eden Büyükşehir Belediyesine bağlı BUDO Deniz otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Büyük paniğin yaşandığı olayda 4 kişi dumandan etkilendi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
İstanbul’dan sonra Bursa da o kervana katıldı: Yolculuklar Bursa’da kabusa döndü

İstanbul Eminönü'nden akşam saatlerinde Bursa Mudanya istikametine hareket eden Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı BUDO deniz otobüsü, Mudanya limanına yanaştığı sırada makine dairesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 6 itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, kısa sürede limana yanaşan gemiye müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri tarafından vatandaşlar tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 1 gemi görevlisi ve 4 vatandaş ise hastaneye kaldırıldı. Deniz otobüsü içerisinde yangın sebebiyle panik yaşayan yolcuların o anları, vatandaşların kameralarına yansıdı. Görüntülerde yolcuların koltukların altında bulunan can yeleklerini taktığı, panik yaşayan bazı yolcuların ise çığlık attığı görüldü. Deniz otobüsü içerisinde bulunan bir sağlık görevlisinin ise panikleyen vatandaşları sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

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İstanbul’dan sonra Bursa da o kervana katıldı: Yolculuklar Bursa’da kabusa döndü
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