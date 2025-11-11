İstanbullunun metrobüs çilesi! Uzun kuyruklar oluştu: Ulaşım durma noktasına geldi

İstanbul'da rutine dönen metrobüs arızaları vatandaşları isyan ettirdi. İstanbul'da bu sabah işe ve okula gitmek isteyen yurttaşlar zor anlar yaşadı.



Avcılar'da bilinmeyen bir nedenle metrobüs arızalandı. Yolcular ve vatandaşlar büyük panik yaşadı. Bölgede uzun metrobüs kuyruğu oluştu. Arıza nedeniyle İstanbul'da metrobüs hattı neredeyse durdu

İstanbul'da yine metrobüs arızası! Seferler neredeyse durdu | Video

AVCILAR'DA ARIZALANAN METROBÜS YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU

Avcılar'da arızalanan metrobüs nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken, duraklarda yoğunluk ve uzun araç kuyruğu oluştu. Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen bir metrobüs, Şükrübey durağında arızalandı. Arıza nedeniyle seferler aksarken duraklar kalabalıklaştı.

Metrobüs yolu ve durağında uzun metrobüs kuyruğu meydana geldi. Arızalanan metrobüsün çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

ULAŞIM DURMA NOKTASINA GELDİ

İETT'den yapılan açıklamada "Metrobüs güzergahında yaşanan aksaklık nedeni ile trafik oluşabilmekte, ilgili birimlerimiz tarafından müdahale edilmektedir" ifadelerine yer verildi.