Abdullah Özdemir: İstanbul’u vizyonsuz yönetimden kurtaracağız

AK Parti İstanbul 8. Olağan Kongresi'nde konuşan Abdullah Özdemir, "Böylesine ulvi bir göreve, şahsımızı layık gördüğünüz için sizlere şükranlarımı arz ediyorum. Sizlerin takdirleriyle, AK Parti İstanbul İl Başkan adaylığı sürecimiz başladığından bu yana, Sayın Osman Nuri Kabaktepe Başkanımızın öncülüğünde, kardeşlik hukukunun en güzel örneklerini sergilediğimiz, 39 ilçe kongremizi büyük başarı, coşku ve heyecan ile tamamladık. Gittiğimiz her ilçede, gördüğümüz, birlik ve beraberlik fotoğrafı, şahit olduğumuz samimiyet, kongre salonlarımızdaki coşku, yeni ve yeniden görev alan kardeşlerimizin gözlerindeki heyecan, azim ve kararlılık, heyecanımıza heyecan, motivasyonumuza motivasyon kattı. Allah'a hamd olsun ki hep birlikte, el ele, gönül gönüle yeni zaferlere doğru çalışmalarımızı başlattık" dedi.

'İSTANBUL BİR ZAMAN TÜNELİDİR'

İstanbul için canla başla çalışacaklarını belirten Abdullah Özdemir, "Sıkıldık demek yok. Yorulduk demek yok. Tükendik demek yok. Vazgeçmek yok. Hedef var. Gayret var. İnşallah, sonunda da Zaferler var. Sayın Cumhurbaşkanım, sizlerin ayak izlerinizin olduğu bu şehirde bize düşen, o izleri takip ederek, bayrağı daha da ilerilere taşımaktır. İstanbul, yalnızca bir şehir değildir. Her mahallesi bir hikâye anlatır, her semti geçmişle geleceği buluşturan bir zaman tünelidir" diye konuştu.

'YAŞAYAN HAFIZADIR'

İstanbul'un yaşayan bir hafıza olduğunu belirten Özdemir, "Bu kadim şehir tarih boyunca büyük dönüşümlere, ev sahipliği yapmıştır. Ancak, dönüştüren İstanbul'un da, her zaman dönüşmeye ve gelişmeye ihtiyacı olmuştur. Hiç şüphesiz ki; İstanbul'umuzun gelişim sürecinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşsiz bir emeği ve vizyonu vardır. Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da yazdığı başarı hikayesi, sadece bu şehrin değil, Türkiye'nin kaderini değiştiren dönüşümün, başlangıcı olmuştur. Ancak şunu da unutmamalıyız; İstanbul'un büyüklüğü, sadece tarihine ya da coğrafyasına değil, burada yaşayan insanların, hayatlarına dayanır. Mahallelerinde kurulan dostlukları, sokaklarında büyüyen çocukların hayallerini her sabah komşusuna selam veren o güzel insanlarımızın, günlük mücadelesini kolaylaştırmak, boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

'İHMALKARLIĞA ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Telefonların da kapıların da İstanbullulara sonuna kadar açık olacağını söyleyen Özdemir, şunları söyledi: "Her koşulda, kardeşlik hukukumuzu koruyacağız, adaletsizliğe, tembelliğe, vurdum duymazlığa ve ihmalkarlığa asla müsaade etmeyeceğiz. Telefonlarımız da, kapılarımız da, İstanbullulara, sonuna kadar açık olacak. Daha çok seveceğiz. Daha çok Koşacağız. Hep birlikte, daha çok çalışacağız. Unutmayınız! Davamız, her makamın üstündedir, davamız, her şahsi ikbal hesabının, ötesindedir. Dün Alaaddin Büyükkaya, Mehmet Müezzinoğlu, Aziz Babuşcu, Bayram Şenocak ve bu süreçte, çok kıymetli katkı ve desteklerini gördüğüm, selefim Osman Nuri Kabaktepe ağabeylerim ve yönetimleri, nasıl gayret ve sadakat ile çalıştılarsa bugün bizler de, aynı azim, aynı kararlılık, ve aynı sorumlulukla çalışacağız. Bugün gövdesini, davası için yükün altına koyma sırası bizlere nasip olmuştur. İlk hedefimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kesin olarak rekor bir oyla kazanmaktır. Agah olunuz! Kişiye gayreti ve çalışması vardır. Gayret gösterene başarıya giden yol açıktır. Unutmayınız, başarıya ulaşanlar, ancak davasına bağlı ve liderine sadık olanlardır."

'İSTANBUL'U KURTARACAĞIZ'

İstanbul'u yeniden kazanacaklarının sözünü veren Özdemir konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Gençlik kollarımızla, omuz omuza, el ele, gönül gönüle, yoruldukça çalışarak dinlenmeye, söz veriyoruz. Kadın kollarımızla, İstanbul'un, bütün mahalle ve sokaklarını adımlamaya, söz veriyoruz. Ana kadememizle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, meclis üyelerimizle ve tüm üyelerimizle yan yana, sırt sırta, güneş doğmadan evlerimizden çıkmaya, güneş batmadan, evlerimize girmemeye, söz veriyoruz. Daha çok çalışarak, şahsi ikballeri uğruna bu kadim şehrin kaynaklarını heba eden vizyonsuz yönetimden İstanbul'u kurtarmaya söz veriyoruz. Liderimizin ardında, sıra dağlar gibi durmaya, yolunu yol bilmeye, davasına omuz vermeye, gayretine gayret katmaya, liderimizin çağlar aşan ve çağlar kuran zihin ufkunda, yola revan olmaya, söz veriyoruz."