İstanbul’un 39 ilçesi için çarpıcı rapor: Her 5 haneden birinde tek kişi yaşıyor

EN YALNIZ İLÇELER: KADIKÖY, ŞİLE VE FATİH'TE

Son on yılda Sancaktepe, Esenyurt, Arnavutköy ve Beylikdüzü'nde hanehalkı sayısının yüzde 75'in üzerinde artış gösterdiği raporda vurgulanıyor. Şehirde tek başına yaşama eğiliminin giderek yaygınlaştığının vurgulandığı çalışmada Adalar, Beşiktaş ve Şişli'de her dört haneden biri; Kadıköy, Şile ve Fatih'te her beş haneden birinde tek kişinin yaşadığı tespiti yapılıyor.