İstanbul’un 39 ilçesi için çarpıcı rapor: Her 5 haneden birinde tek kişi yaşıyor

"İstanbul: 39 İlçenin Sosyoekonomik Görünümü" adlı araştırma raporu İLKE Vakfı tarafından hazırlandı. Raporda şehrin güncel sosyoekonomik yapısı detaylı bir şekilde analiz ediliyor. Ayrıca ilçelerdeki farklılıklar ve benzerlikler ortaya koyulurken karşılaştırma da yapılıyor.
İSTANBUL'DA EN ÇOK NÜFUS ARTIŞI BEYLİKDÜZÜ'NDE: YÜZDE 67
Rapordaki nüfus hareketleri araştırmasına göre; İstanbul'un merkezi ilçelerinde nüfus azalırken, çeper ilçelerde hızlı bir artış yaşanıyor. Fatih ilçesinde nüfus yüzde 16 azalırken, Beşiktaş, Beyoğlu ve Kadıköy gibi merkez ilçelerde benzer bir düşüş gözlemleniyor. Beylikdüzü'nde ise nüfusun yüzde 67'ye kadar arttığı belirtiliyor. Esenyurt, Arnavutköy ve Başakşehir gibi ilçelerde de yoğun bir artış var.
EN YALNIZ İLÇELER: KADIKÖY, ŞİLE VE FATİH'TE
Son on yılda Sancaktepe, Esenyurt, Arnavutköy ve Beylikdüzü'nde hanehalkı sayısının yüzde 75'in üzerinde artış gösterdiği raporda vurgulanıyor. Şehirde tek başına yaşama eğiliminin giderek yaygınlaştığının vurgulandığı çalışmada Adalar, Beşiktaş ve Şişli'de her dört haneden biri; Kadıköy, Şile ve Fatih'te her beş haneden birinde tek kişinin yaşadığı tespiti yapılıyor.
Alt gelir gruplarının yoğun olduğu ve eğitim düzeyinin nispeten daha düşük olduğu ilçelerde doğurganlık oranları ile ortalama hanehalkı büyüklüğünün daha yüksek olduğu ifade ediliyor.
ESENYURT'TA 16 BİN TL, SARIYER'DE 60 BİN TL KİRA
Gelir düzeyi, ekonomik dinamizm açısından bakıldığında Şişli, Fatih ve Kadıköy şehrin ticaret ve finans merkezleri olarak öne çıkıyor. Çevre ve çeper ilçelerin ekonomik dinamizm ise çok düşük. Sanayi istihdamında ise Esenyurt ve Tuzla öne çıkıyor. Sarıyer'de ortalama kira 60 bin TL iken, Esenyurt'ta 16 bin TL. Eğitim açısından bakıldığında ise Kadıköy'de üniversite mezunu oranı yüzde 56'iken, Sultangazi ve Arnavutköy'de bu oran yüzde 15 seviyesine geriliyor. Son on yılda Sultangazi, Sultanbeyli, Arnavutköy ve Esenler'de yükseköğretim mezunu oranı yaklaşık yüzde 150 oranında arttığı vurgulanıyor.
EN FAZLA TAKSİ DURAĞI BEŞİKTAŞ, KADIKÖY, ŞİŞLİ
Araştırmada İstanbul'un en kalabalık ilçesi Esenyurt'ta raylı sistem bulunmadığı vurgulanırken, bazı ilçelerin yeterli toplu taşıma ağına sahip olmadığı söyleniyor. En yoğun kullanılan raylı sistem istasyonları Yenikapı, Şişli ve Üsküdar... Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli en fazla taksi durağına sahip ilçeler arasında yerini alıyor. Trafik sorununun dışında otopark ve taksi çözülmeyi bekleyen bir sorun olarak dillendiriliyor.