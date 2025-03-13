İstanbul’un 39 ilçesi için çarpıcı rapor: Her 5 haneden birinde tek kişi yaşıyor

ESENYURT'TA 16 BİN TL, SARIYER'DE 60 BİN TL KİRA

Gelir düzeyi, ekonomik dinamizm açısından bakıldığında Şişli, Fatih ve Kadıköy şehrin ticaret ve finans merkezleri olarak öne çıkıyor. Çevre ve çeper ilçelerin ekonomik dinamizm ise çok düşük. Sanayi istihdamında ise Esenyurt ve Tuzla öne çıkıyor. Sarıyer'de ortalama kira 60 bin TL iken, Esenyurt'ta 16 bin TL. Eğitim açısından bakıldığında ise Kadıköy'de üniversite mezunu oranı yüzde 56'iken, Sultangazi ve Arnavutköy'de bu oran yüzde 15 seviyesine geriliyor. Son on yılda Sultangazi, Sultanbeyli, Arnavutköy ve Esenler'de yükseköğretim mezunu oranı yaklaşık yüzde 150 oranında arttığı vurgulanıyor.