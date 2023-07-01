İstanbul’un su kaynağı tehlikede

İstanbul'un su kaynaklarından Sazlıbosna Barajı her yıl daha fazla kirleniyor. Daha önce baraj bölgesine dökülen kimyasal atıklar nedeniyle suyunun rengi değişen barajda defalarca inceleme yapılmıştı. Şimdi de suyun üzerini kaplayan yeşil ve mavi tabaka vatandaşları tedirgin etti.Göle balık tutmaya gidenler renk değişikliğinin yanı sıra kokudan da şikayet etti. Arnavutköy'ün Sazlıbosna Mahallesi'nde bulunan Sazlıdere Barajı'ndaki renk değişikliği ve koku, balık tutmaya gelenler tarafından fark edildi. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde, balıkların öldüğü, suyun renk değiştirdiği görüldü.Suyun üzerine ayrı bir katman oluşturan tabakanın göl kenarındaki ot ve taşlara da bulaştı.Gölün içine ve çevresine atılan pet şişe, terlik ve poşet gibi çöpler dikkati çekti. Barajın kenarlarına çöp kovası yerleştirdiğini belirten Feridun Sağlam, " İnsanlarımız çok duyarsız, çöplerini atıyorlar. Burada kanalizasyon yetersizliği de var. Etraftan gelen pis su baraja birikiyor. Su yosunlaşıyor, balıklar ölüyor. Devlet buraya tabela koydu, tabelayı söktüler, ben çöp kovası koydum, çöp kovasını çaldılar. Bu suyu hepimiz içiyoruz. Duyarlı olmalıyız" dedi.Sazlıbosna Barajı'nda yıllardır balık tuttuğunu belirten Ali Doğan ise "Buraları pisletmek insanlık ayıbımız. Buradan çıkan balığı herkes yiyor. Yetkililer önlem almalı" diye konuştu.Öte yandan göldeki renk değişimin alg patlamasından da kaynaklanmış olabileceği belirtilirken sudan örnek alınarak inceleneceği kaydedildi.