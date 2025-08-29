İşte çifte baskında ele geçirilen pırlantalar… Değeri 1.5 milyar liradan fazla…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri iki dalga "Kaçak Pırlanta" operasyonu düzenledi. İlk operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ülkemize kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen ve piyasa değeri yaklaşık 445 milyon 750 bin lira olan 115 kilogram 602 gram değerli taş (Pırlanta, Kuvars, Zümrüt ve Yakut), 945 ziynet eşyası (Bileklik, Küpe ve Kolye) ele geçirildi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri incelemeleri derinleştirdi. 41 adres ve faaliyette bulunan 23 iş yerine yönelik "ikinci Dalga" eş zamanlı operasyon yapıldı. İstanbul'un Fatih İlçesi'ndeki Kapalı Çarşı'da bulunan çok sayıda iş yerine de baskın düzenlendi ve adreslerde aramalar yapıldı.

ZÜMRÜT, YAKUT, PIRLANTA…

"Kaçak Pırlanta" operasyonunda 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Piyasa değeri yaklaşık bir milyar 250 milyon lira olan bir kilo 373,58 gram çeşitli değerli taş, 135 ziynet eşyası, bin 132 değerli maden taşı (Zümrüt, Yakut ve Pırlanta), bir kuru sıkı tabanca, 109 mermi, 267 parça tarihi eser ve 64 dijital materyal ele geçirildi. Çifte operasyonda ele geçirilen değerli taşların toplam piyasa değerinin bir milyar 695 milyon 750 bin lira olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemleri sürerken, operasyonlarda ele geçirilen kaçak malzemeler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi.