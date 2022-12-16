HDP’nin TBMM’deki vekilinin görevi dağ kadrosuna eleman aktarmak çıktı

"OKAN ALTUNÖZ'Ü DAĞ KADROSUNA ÇEPNİ GÖNDERDİ"

27. Dönem HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni'yi örgüte katıldığı 2014 yılında MLKP'nin kuruluşunun İstanbul'daki 20. yıl etkinliğinde gördüğünü belirten Çepni, "Suriye'de faaliyet yürütürken İsyan Torhildan kod adlı Okan Altunöz de 2016 yılında örgütün dağ kadrosuna geldi. Altünöz bana en sonra Murat Çepni ile görüştüğünü ve kendisinin Suriye'ye geçme talimatını vererek dağ kadrosuna geçişini organize ettiğini söyledi. Çepni 2016 yılında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Samsun İl Başkanı olarak görev yapıyordu" dedi.