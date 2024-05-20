İşte LGS’de en çok yapılan hatalar: Zihinden işlem yapmayın

2 Haziran Pazar günü düzenlenecek Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) yalnızca 12 gün kaldı. Öğrenciler LGS'ye ne kadar iyi hazırlanmış olsa da sınav sırasında yapılan bazı hatalar başarısızlığa neden olabiliyor. Peki LGS'de en çok hangi hatalar yapılıyor? Öğrencileri en çok uzun paragraflı sorular yanıltıyor. Hatalı okuma nedeniyle sorudaki "kesinlikle" ya da "sadece" gibi ifadeler gözden kaçtığı için en çok burada hata yapılıyor. Altı çizili ifadelere dikkat edilmediği için kolay olan sorulara bile yanlış cevaplar verilebiliyor. Ayrıca yine uzun sorularda öğrenciler "kesin zordur" önyargısıyla yaklaşarak hata yapıyor. Oysa çeldiriciliği en düşük olanlar karmaşık gibi görünen bu sorular oluyor. Bu nedenle sınav sırasında böyle önyargılardan uzak durup mutlaka bu tip soruların kökünü iyi okuyarak çözmeye çalışın. Öğrencilerin en sık yaptığı diğer hataları ise uzmanlar şöyle sıralıyor:Sınavda bazı soru kökleri "hangisi değildir, hiçbir zaman, yoktur, asla vb." gibi olumsuz olarak verilmektedir. Soruları etkin ve dikkatli okumak, süreyi iyi kullanmak başarıyı artırmanın en önemli püf noktalarından biri.MEB'in yayımladığı örnek sorulara göre sınavda fazla adımlı işlemlerin olduğu sorular ağırlık kazandı. İşlemleri zihinden çözmeye çalışmak sınavda yapılabilecek en büyük hatalardan biri olabilir. Her türlü işlemi test kitapçığı üzerine yazarak yapın.Şıkların hepsini okumadan, cevabı bulduğunuzdan emin olduğunuzu düşünerek kalan şıkları okumamazlık yapmayın. Bazen cevap şıklarında "doğru cevaba çok benzeyen, ancak doğru olmayan" bir, bazen de iki tane özel 'çeldirici şıklar' bulunur.Bazen işlem yapıp üzerinde yeterince düşünmenize rağmen doğru cevaba ulaşamayabilirsiniz. Bu durumda "Mutlaka bu soruyu çözeceğim, çözmeden diğer sorulara geçmeyeceğim" şeklinde inat ederek zaman kaybetmeyin.