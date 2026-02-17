İşten atılınca müşteriyi dolandırdı

Ankara
Söğütözü'ndeki bir AVM'de lüks saat mağazasında satış danışmanı olarak çalışan 39 yaşındaki Ahmet Aksoy'un, işten çıkarıldığı günün ertesi müşterileri dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açıldı. Fatma Demir ve kızı, mağazadan 3 adet Rolex Oyster saat almak istedi. Stokta olmadığını söyleyen Aksoy, saatlerin "İsviçre'den özel siparişle" getirileceğini belirterek ödeme talep etti. Kurumsal hesap yerine "prim ve muhasebe bildirimi" bahanesiyle kendi banka hesabını verdi. Anne ve kızdan toplam 362 bin 218 TL aldı. Aksoy, saatlerin teslimi için Ankara'ya gelmelerini istedi. İstanbul'dan uçakla gelen iki kadın, Esenboğa'da Aksoy'a ulaşamayınca dolandırıldıklarını anlayarak geri döndü ve şikâyetçi oldu. İddianamede, Aksoy'un "uygunsuz davranışlar" nedeniyle işten çıkarıldığı, ancak bunu gizleyerek mağaza çalışanı gibi hareket ettiği belirtildi. Sanık, parayı mağaza müdürüne elden verdiğini ve saatleri faturasız teslim ettiğini savundu. Ancak savcılık, iddia edilen tarihte işten ayrıldığını ve benzer yöntemle başka mağdurlar bulunduğunu tespit etti. Uzlaştırma sağlanamayınca, Aksoy hakkında dolandırıcılık suçundan hapis cezası talep edildi.