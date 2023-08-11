İstiklal caddesinde para saçan maskeliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medya platformlarında yüzleri maskeli şahıslarca kalabalık arasına dolar fırlatıldığı şeklinde yer alan görüntülere istinaden çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren şahısların sosyal medya platformunda paylaşımlar yapan bir grup olduğu ve "internet üzerinden kazandığımız paraları muhtaçlara dağıtıyoruz" şeklinde paylaşımlar yaparak söz konusu görüntüleri paylaştıkları tespit edildi. Çalışmaların devamında şahısların 6 Ağustos günü Beyoğlu ilçesi İstiklal caddesine geldikleri ve olayı gerçekleştirdikleri, olayın ardından bir araç ile Alkent mahallesinde bulunan bir adrese geçtikleri belirlendi.

13 KİŞİ YAKALANDI

Polis dün söz konusu adrese operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde 13 şüpheli şahıs yakalandı. Adreste yapılan aramalarda üzerinde geçersiz ibaresi olan çok sayıda dolar, maske ve kıyafetler ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan 1 şahıs "Halkı Kin ve Düşmanlığa tahrik etmek" suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, 12 şahıs bugün adli makamlara sevk edilmişti.

5 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, 5 şüphelinin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.