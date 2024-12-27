İstiklal Harbi Gazisine Midyat Kaymakamlığından büyük vefa

İstiklal Harbi sırasında Onbaşı rütbesiyle topçu olarak 9 yıl askerlik yapan Ahmet Ot, terhis olduktan sonra memleketi Mardin'in Midyat İlçesine bağlı kırsal Acırlı Mahallesinde yaşama başladı. 1994 yılında 98 yaşındayken vefat eden İstiklal Harbi Gazisi için akrabalarının talebi üzerine Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir tarafından kabrinin Midyat'ın Nahit Katori taşıyla yapılması için talimat verildi. Kırsal mahallenin mezarlığında bulunan gazinin mezarının etrafı çeşitli işlemelerin olduğu Midyat taşları ile örüldükten sonra Mezar taşına ise "Türk bayrağı, İstiklal Harbi yazısı, gazinin adı, soyadı, anne ve baba adları ile doğum ve vefat yıllarının bilgileri" yazıldı. Ayrıca gazinin mezarının başına dikilen direğe asılan Türk Bayrağı dalgalanıyor.

ANMA TÖRENİ

Midyat Kaymakamlığı, vefat yıl dönümü üzerine gazinin mezarı başında anma töreni düzenledi. Merhum İstiklal Savaşı gazisi için düzenlenen törene, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, İlçe Emniyet Müdürü Celal Özgür Öz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Volkan Şenocak, İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Rıdvan Arslan, gazinin yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz tarafından okunan Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından vatan uğruna şehit olan tüm şehit ve gaziler için dua edilerek yad edildiler. Gazinin torunları ve akrabaları dedelerinin mezarının yaptırılmasından dolayı Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir'e teşekkür ettiler.

"ELLERİ, AYAKLARI ÖPÜLESİ İNSANLAR BUNLAR"

Törende konuşan Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, "Tüm şehitlerimize, ebediyete irtihal eden tüm gazilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaşayan gazilerimize sağlık, sıhhat, uzun ömürler diliyoruz. Bizim vazifemiz bu. Vatanın bağımsızlığı için, milletinin refahı için, gençliğini heba etmiş, 9 yıl askerlik yapmış en sonunda İstiklal gazisi olarak şereflenmiş bir gazimizin mezarının başındayız şu anda. Topraklarımıza düşman çizmesi girmesin diye gençliğini heba etmiş insanlar, elleri, ayakları öpülesi insanlar bunlar. Biz onlar için ne kadar mücadele etsek azdır. Onların bize vermiş olduğu mücadele karşısında bizim yaptıklarımızın adı bile okunmaz. Allah rahmetiyle muamele eylesin. Ay yıldızlı al bayrağımızın bağımsızlığı için, devletimizin bağımsızlığı için, milletimizin bağımsızlığı için mücadele etmiş gazilerimiz, şehitlerimiz bize böyle güzel bir emanet ülke bıraktılar. Türkiye Cumhuriyeti o yüzden çok kıymetli, ay yıldızlı al bayrağımız bu yüzden çok kıymetli" dedi.

Gazinin yeğeni Abdulvahap Ot, "Amcamdır Ahmet Ot. Her şey için Allah razı olsun. Top onbaşısıydı, gazisiydi, yani topçuydu. Çok güzel yaptılar. Allah razı olsun yapandan ve yaptırandan" dedi. Gazinin yeğeni İbrahim Ot, "İstiklal gazisi olarak onbaşını görevini yapmaktaydı ve kaymakamımız nezdinde bu mezarlığı yapımında emeği geçen kaymakamımızdan Allah razı olsun ve bugün rahmetli dedemizi anmak için kaymakamımız buraya teşriflerinden dolayı Allah razı olsun" dedi. Gazinin akrabası Veysi Koç, "Bizim gazimizin mezarı yapıldı. Allah razı olsun. Anma töreni kaymakam bey tarafından düzenlendi. Biz de o anma törenine katılıyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Gazinin köylüsü Rıfat Direkçi, "İstiklal Harbi'nde savaşan bir hemşerimizin, büyüğümüzün, atamızın burada mezarı başında düzenlenen bu anmaya bizde katıldık. Emeğinden ötürü sayın kaymakamımıza da şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.