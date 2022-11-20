İstiklal’deki hain saldırıda şehit olanlar için Mevlid-i Şerif okutuldu

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü meydana gelen bombalı saldırısında şehit olanlar için Taksim Camii'nde Mevlid-i Şerif Programı düzenlendi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, terör şehitleri ile birlikte tüm şehitler için dualar edildi. Beyoğlu Belediyesi'nin düzenlediği Mevlid'e İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Fatma Betül Sayan Kaya ve Ravza Kavakçı, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, şehit aileleri ve yakınları katıldı.
"DEVLETİMİZİN HESABINI SORACAĞINA İNANIYORUZ"
Saldırıda şehit olan öğretmen Arzu Özsoy'un annesi Neşe Özsoy, TSK'nın saldırının hesabını sormak amacıyla başlattığı harekât hakkında, "Evdeydik Kur'an okutuyorduk. Misafirlerimiz geldi ve onlardan öğrendik. Devletimizin bu olayı yanlarına bırakmayacağına, bunu yapanların yakalanacaklarına inanıyoruz. Devletimize güveniyoruz. İnşallah başka canlar yanmasın. Bizim yakınlarımız gitti artık onlar için bir çare yok ama hesabının sorulacağına inanıyorum. Bakanlarımız, milletvekillerimiz hepsi çok ilgililer. Hepsi yanımızdalar ve bir haftadır bizi hiç yalnız bırakmadılar." diye konuştu.
Şehit Adem Topkara'nın babası Mustafa Topkara ise, şunları söyledi: "Devletimiz her daim yanımızda. Allah devletimize zeval vermesin."