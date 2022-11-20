İstiklal’deki hain saldırıda şehit olanlar için Mevlid-i Şerif okutuldu

"DEVLETİMİZİN HESABINI SORACAĞINA İNANIYORUZ"

Saldırıda şehit olan öğretmen Arzu Özsoy'un annesi Neşe Özsoy, TSK'nın saldırının hesabını sormak amacıyla başlattığı harekât hakkında, "Evdeydik Kur'an okutuyorduk. Misafirlerimiz geldi ve onlardan öğrendik. Devletimizin bu olayı yanlarına bırakmayacağına, bunu yapanların yakalanacaklarına inanıyoruz. Devletimize güveniyoruz. İnşallah başka canlar yanmasın. Bizim yakınlarımız gitti artık onlar için bir çare yok ama hesabının sorulacağına inanıyorum. Bakanlarımız, milletvekillerimiz hepsi çok ilgililer. Hepsi yanımızdalar ve bir haftadır bizi hiç yalnız bırakmadılar." diye konuştu.

Şehit Adem Topkara'nın babası Mustafa Topkara ise, şunları söyledi: "Devletimiz her daim yanımızda. Allah devletimize zeval vermesin."