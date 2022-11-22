İstiklal’deki saldırının genç şehidi Yağmur ilk derste anıldı

Taksim İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısında 15 yaşındaki Yağmur Uçar da şehit olmuştu. İlk ara tatil sonrası Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi öğrencisi olan Şehit Yağmur Uçar arkadaşları ve öğretmenleri tarafından anıldı.
Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçkun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve Bağcılar İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz da anma törenine katıldı. Şehit Uçar'ın 10-A sınıfındaki sırasına çiçek bırakıldı ve şehit için dua edildi. Masasının üstünde Türk bayrağı ile Yağmur'un fotoğrafı da vardı üzerinde "Şehidimiz Yağmur Uçar seni asla unutmayacağız" yazıyordu.
"ŞEHİDİMİZ YAĞMUR UÇAR SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"
Geçtiğimiz günlerde Taksim İstiklal Caddesi üzerinde bombalı saldırı ile 6 kişi şehit olmuş, 81 kişi ise yaralanmıştı. Anne Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar da saldırıda hayatını kaybetmişti. Ara tatil olmasına rağmen lise öğrencisi Yağmur Uçar'a arkadaşları son görevlerini yerine getirmek için cenaze törenine katılmıştı. İlk ara tatil sonrası okula gelen öğrenciler ve öğretmenler, Şehit Yağmur Uçar'ı unutmadı. Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi bahçesinde anma töreni düzenlendi. Şehit Yağmur Uçar'ın sınıfında ise arkadaşları Uçar'ın anısına arkadaşlarının sırasına çiçek bıraktı ve masasının üstüne Uçar'ın fotoğrafını koydu. Fotoğrafın üzerinde "Şehidimiz Yağmur Uçar seni asla unutmayacağız" yazısı dikkat çekti.
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısında hayatını kaybeden Arzu Özsoy, 15 yaşındaki kızı Yağmur Uçar ve 9 yaşında Ecrin Meydan'ın isimlerinin okullarına verildiğini duyurdu.
Bakan Özer konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "İstiklâl Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın üçü, eğitim camiamızdandı. Olay yerine karanfil bıraktığımız gün, öğretmen ve öğrencilerimizin isimlerini okullarımızda sonsuza dek yaşatacağımızı söylemiştik. Değerli öğrencimiz Ecrin'in adını Adana'da kendi okuduğu okula verdik. Okulumuzun adı 'Mithatpaşa Ecrin Meydan İlkokulu' oldu." "Hayatını kaybeden öğretmenimiz Arzu Özsoy ve lise öğrencimiz olan kızı Yağmur Uçar'ın adlarını da İstanbul'da, okulda ve konferans salonunda yaşatacağız. Eyüpsultan'da bir okulumuzda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Arzu Özsoy'un adını, okulunun yakınında bulunan Eyüpsultan Düğmeciler Anaokulu'na, kızı Yağmur Uçar'ın adını ise eğitim gördüğü Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi'nin konferans salonuna vermiştik. Değerli öğretmenimiz ve öğrencilerimizin isimlerini vefayla yaşatacağız".