İstinye Koyu’nda kahreden manzara

İstanbul Boğazı'nın en güzel noktalarından biri olan Sarıyer'deki İstinye Koyu, duyarsız insanların denize boşalttığı çöpler ve pislikler nedeniyle adeta çöplüğe döndü.

İstinye Koyu'ndaki çöpler vatandaşların tepkisini çekiyor. Artan kirlilik nedeniyle İstinye Marina'daki koyda pislik ve çöplerden dolayı denizin yüzeyi denizanalarıyla kaplandı. Duruma yeşil alan ve kıyılarda oturan vatandaşlar tepki gösterdi. İBB ve Sarıyer Belediyesi tarafından yapılması gereken temizlik çalışmalarının düzenli olarak yapılmaması da tepki çekiyor. Vatandaşlar bölgenin İBB tarafından temizlenmesini istiyor.