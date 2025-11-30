İSVİÇRE TÜRKİYE CANLI İZLE ŞİFRESİZ | FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri İsviçre Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

İsviçre Türkiye basketbol maçı canlı izle ekranı basketbol severlerin gündeminde yer alıyor. Türkiye Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde oynadığı ilk maçta Bosna Hersek'i mağlup etmeyi başardı ve grup aşamasına galibiyet ile başladı. Peki, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri İsviçre Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte yanıtı
Site Sportif Saint-Leonard salonunda oynanacak İsviçre - Türkiye basketbol maçı S Sport ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, ay-yıldızlıların saat 19.00'da Site Sportif Saint-Leonard'da İsviçre ile karşılaşacağı mücadelede yer alacak oyuncular şunlar:
Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Furkan Haltalı, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven.