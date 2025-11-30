İSVİÇRE TÜRKİYE CANLI İZLE ŞİFRESİZ | FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri İsviçre Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

İsviçre Türkiye basketbol maçı canlı izle ekranı basketbol severlerin gündeminde yer alıyor. Türkiye Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde oynadığı ilk maçta Bosna Hersek'i mağlup etmeyi başardı ve grup aşamasına galibiyet ile başladı. Peki, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri İsviçre Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte yanıtı