İsviçreli iş insanından 3.5 milyon değerinde ziynet eşyası çaldı: Kıskıvrak yakalandı!

Evin içerisindeki kasayı bulan şüpheli, buradaki 3 buçuk milyon lira değerindeki mücevher, ziynet eşyası ve dövizi alarak kaçtı. Eve döndüğünden hırsızlığı fark eden İsviçreli iş insanı, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. 54

32 SAAT BOYUNCA GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin İETT otobüsüne bindiğini tespit etti.