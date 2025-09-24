İtalya’da mafya infazı! Hüseyin Saral’ın kayınbiraderi Hayati Hayim Aroya yakılarak öldürülmüştü! Cinayetin sır perdesi aralandı...

Milano'ya bağlı Sesto San Giovanni şehrinde 23 Temmuz gecesi meydana gelen olay da bir stüdyo daireden dumanlar çıktığını gören apartman sakinleri durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, önlem amacıyla binayı boşaltırken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler, daireye girdiğinde ise korkunç bir manzarayla karşılaştı. Yangının başladığı yatak odasında, yatağa bağlanmış şekilde vücudunun üst kısmı tamamen yanmış 60-65 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.
30 MAKAS DARBESİ
Yerde de kanlı bir makas tespit edilirken, yapılan otopside kurbanın önce karın ve kasık bölgesine 30 kez makas saplandığı, ardından da yatağa bağlanarak yakıldığı tespit edildi. Parmak izi eşleşmesinde ise cesedin 20 yıl önce organize suç örgütü lideri Hüseyin Saral'ın öldürüldüğü otopark saldırısında yüzüne aldığı kurşunla yaralı halde kurtulmayı başaran Hayati Hayim Aroya'ya ait olduğu belirlendi.
GAZETE KÜPÜRLERİ BULUNDU
Odanın duvarlarında suç örgütü lideri Saral'ın, 31 Ocak 2005'te hayatını kaybettiği saldırının gazete kupürlerinin yer alması nedeniyle polis cinayetin mafya içi infaz olabileceği ihtimali üzerinde dururken, korkunç gerçek aylar sonra ortaya çıktı.
KREDİ KARTLARINI KULLANDILAR
Öldürülen Hayati Hayim Aroya'nın kredi kartlarıyla kumarhanelerde ödemeler yapıldığını belirleyen polis, 36 yaşındaki Valentina Peroni, 38 yaşındaki kocası Emanuele Paganini ve çiftin yakın arkadaşı olan 33 yaşındaki Arnavut Elvis Simoni'yi Milano'da gözaltına aldı.
EROTİK İÇERİKLERLE TEHDİT ETMİŞ
Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul eden Valentina Peroni, Aroya'yi erotik içeriklerini yaymakla tehdit ettiği için öldürdüklerini iddia etti. Aroya'nın kendisine uyuşturucu temin ettiğini ve uyuşturucu aldıkları bir gün erotik videolarını çektiğini ileri süren Peroni, "Beni sürekli videoları dağıtmakla tehdit ediyordu. Olay günü evine davet etti. Uyuşturucu aldıktan sonra gece geç saatlerde ben kapıyı eşim Emanuele Paganini ve onun arkadaşı olan Arnavut Elvis Simoni'yi Milano açtım. Çıkan tartışmada Elvis, Aroya'yı kalbinden bıçaklayıp, cesedi koyup ateşe verdi. Daha sonra üçümüz evden ayrıldık" dedi.
VİDEO BULUNAMADI
Ancak Valentina Peroni'nin iddia ettiği video tüm aramalara rağmen bulunamadı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.