İtalya’da mafya infazı! Hüseyin Saral’ın kayınbiraderi Hayati Hayim Aroya yakılarak öldürülmüştü! Cinayetin sır perdesi aralandı...

EROTİK İÇERİKLERLE TEHDİT ETMİŞ

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul eden Valentina Peroni, Aroya'yi erotik içeriklerini yaymakla tehdit ettiği için öldürdüklerini iddia etti. Aroya'nın kendisine uyuşturucu temin ettiğini ve uyuşturucu aldıkları bir gün erotik videolarını çektiğini ileri süren Peroni, "Beni sürekli videoları dağıtmakla tehdit ediyordu. Olay günü evine davet etti. Uyuşturucu aldıktan sonra gece geç saatlerde ben kapıyı eşim Emanuele Paganini ve onun arkadaşı olan Arnavut Elvis Simoni'yi Milano açtım. Çıkan tartışmada Elvis, Aroya'yı kalbinden bıçaklayıp, cesedi koyup ateşe verdi. Daha sonra üçümüz evden ayrıldık" dedi.