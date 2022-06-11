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Giriş Tarihi: 11.6.2022 16:26 Son Güncelleme: 11.6.2022 16:46

İtalya'dan Bursa'ya acı haber

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
İtalya’dan Bursa’ya acı haber

İtalya önceki gün radardan kaybolan ve içinde 4 Türk’ün bulunduğu helikopter kazasında hayatını kaybeden Türk yolculardan Arif Cez’in cesedine ulaşıldı. Arif Cez’in bir fabrikada müdür olduğu ve Bursa’da yaşadığı ortaya çıktı.

İtalya'nın Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano Havaalanı'ndan önceki gün yerel saatle 10.00 sıralarında havalanan ve içinde 1 İtalyan pilot, Eczacıbaşı Holding'in üst düzey çalışanları Arif Cez, İlker Uçar, Serhat Kenar ve Altuğ Erbil ile 2'si Lübnanlı 6 yolcunun bulunduğu Agusta Koala AW119 tipi helikopterin yaklaşık yarım saat sonra radarda kaybolduğu bildirilmişti. Arama kurtarma çalışmaları sürerken helikopterle ilgili acı haber geldi. Helikopterdeki 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Arif Cez'in, Eczacıbaşı Grubu'nun Yalova'daki temizlik ürünleri fabrikasının müdürü olduğu öğrenildi. Arif Cez Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ikamet ettiği öğrenilirken, acı haber Yenişehir'de bulunan baba Mustafa Cez'e verildi.

SON DAKİKA: İtalya’da kaybolan helikopterde yeni gelişme! Eczacıbaşı helikopterinde cansız bedenlere ulaşıldı!

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İtalya'dan Bursa'ya acı haber
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