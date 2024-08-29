İtfaiye eri Oğuz Gökçe trafik kazasında hayatını kaybetti

Kandıra-Kefken yolu üzerinde Çarşamba günü öğle saatlerinde seyir halindeki bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Oğuz Gökçe metrelerce savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Gökçe'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Motosiklette bulunan arkadaşı Vahap Elden'in ise ağır yaralandığı öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye eri Oğuz Gökçe için Yahya Kaptan İtfaiye Müfreze binasında bir tören düzenlendi.

SİRENLERLE VEDA

Kaza sonucu hayatını kaybeden Oğuz Gökçe'ye, görev arkadaşları son bir veda etmek için toplandı. Gökçe'nin cenazesi Yahya Kaptan İtfaiye Müfreze binasına getirildi. Törene, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, Oğuz Gökçe'nin eşi Esra Gökçe, akrabaları ve meslektaşları katıldı.

Törende kısa bir konuşma yapan İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, "Gebze müfrezemizde görev yapan Oğuz kardeşimizi bugün elim bir kazada kaybettik. Biz kendisinden, çalışmasından memnunduk. Hepimiz çok üzgünüz. Allah kardeşimize rahmet eylesin" dedi. Helallik alınmasının ardından görev arkadaşları, hayatını kaybeden Oğuz Gökçe'ye sirenlerle veda etti.