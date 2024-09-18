İtfaiyeci olma hayali olan minik Umut’a itfaiyecilerden sürpriz doğum günü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden 12 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Umut Aytekin'in itfaiyeci olma hayali, gerçek oldu.

İtfaiyecilik hayali olan özel öğrenci Umut, 20 özel arkadaşı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti. Umut ve annesi ile Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki 20 özel öğrenci, itfaiye erleri ile kucaklaştı. İtfaiye kıyafetleri giydirilen ve arkadaşları ile birlikte itfaiye aracına binen Umut'un heyecanı ve sevinci gözlerinden okundu.

Öte yandan 12 yaşına giren Umut'a doğum günü sürprizi de yapıldı. Umut, itfaiye erleri ile toplu hatıra fotoğrafı da çektirdi. Umut'un annesi Tevhide Aytekin, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'a ve ekibine teşekkür ederek, "Oğlumun büyük hayaliydi itfaiyede doğum günü kutlamak. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bize bu mutlu anı yaşattıkları için çok mutluyuz" dedi. Umut ise "Bugün benim doğum günüm, itfaiyede kutlandı, hepinize çok teşekkür ederim" diyerek mutluluğunu dile getirdi.