İyi ki varsın Rüstem dede! 97 yaşındaki Rüstem dede, köyüne cami yaptırabilmek için arazisini sattı

Karacaören köyünde yaşayan Rüstem Sevinç, henüz 16 yaşında Havana Sevinç ile hayatını birleştirdi. Çiftin bu evliliklerinden 10 çocukları yüzden fazla torunu oldu. Hayatları boyunca hep çalışan, tarım ve hayvancılıkla uğraşan Sevinç çifti, mutlu evlilikleri ile de çevrelerine örnek oluyor. Çiftin artık tek bir isteği var; doğup büyüdükleri köylerine bir cami yaptırabilmek. Bunun için harekete geçen Sevinç çifti, 60 dönümlük arazilerini sattı. Rüstem dede, camiyi bitirebilmek için de köylülerden ve hayırseverlerden de yardım bekliyor.

'BİR AĞAÇ GİBİ YAŞADIM ŞİMDİ BİR MEYVE BIRAKMAK İSTİYORUM'

Doğup büyüdüğü köyüne güzel bir eser bırakmak istediğini belirten Rüstem Sevinç, "Ben bu köyde doğdum, bu köyde büyüdüm. Askerlik dışında köyümden bir adım dışarı atmadım. Hayatım hep çalışmakla geçti. Tarlada ekin, ahırda hayvan. Elimden ne gelirse onu yaptım. Şimdi bakıyorum da, yaş olmuş 97. Bu yaşa kadar Allah bana sağlık verdi, güç verdi, evlat verdi. Ama bu dünyadan bir iz bırakmadan gitmek istemem. Bir ağaç gibi yaşadım şimdi bir meyve bırakmak istiyorum" dedi.

'ÖLMEDEN ÖNCE YAPTIRACAĞIM CAMİDE NAMAZ KILMAK İSTİYORUM'

Yıllarca emek verdiği 60 dönümlük arazisini cami için satan Rüstem dede, bu kararın içinden geldiğini ve hiç tereddüt etmediğini söyledi. Rüstem Sevinç, "O topraklar bana yıllarca ekmek verdi, ben de onunla çocuklarımı büyüttüm. Şimdi o toprakları satıp bir cami yaptırmak istiyorum. Bu, benim hem dünyam için hem de ahiretim için olacak. İnşallah temelini atacağız, gerisini de Allah ve vatandaşlarımızın yardımıyla tamamlayacağız. Ölmeden önce yaptıracağım camide namaz kılmak okunacak ezanın sesini duymak istiyorum. Torunlarım, onların torunları gelsin, bu camide namaz kılsınlar. 'Bunu bizim dedemiz yaptırdı' desinler. Benden sonra kalanlara güzel bir hatıra olsun" diye konuştu. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu'da çifti evlerinde ziyaret ederek gösterdikleri yüce gönüllülük nedeniyle tebrik etti.