‘İyi Şeyler Dükkanı’ lösemili çocukların umudu

Yeniyıla girerken sevdiklerine hediye almayı sevenler için "İyi Şeyler Dükkânı" alternatif oluşturuyor. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) el emeği göz nuru ürünlerini satarak vakfa bağış topladığı "LSV Dükkân İyi Şeyler Dükkânı" hediyeleşmenin favori mekânı oldu. Lösemi hastası çocukların, anneleri ve kanserli yetişkinler LÖSEV'in bünyesinde oluşturulan atölyelerde el emekleriyle hediyelik ürünler üretiyor. Kansere karşı verdikleri mücadelenin yorgunluğunu attıkları ve terapi niyetine uğraştıkları ürünler ise İyi Şeyler Dükkanı'nda satışa sunuluyor. Hediyelik eşyaların satışından elde edilen kazanç ise lösemili çocukların tedavisinde kullanılıyor. "Anne Uğraş Atölyesinde" üretilen seramik kupalardan kitap ayraçlarına, biblolardan özel tasarım çanta ve tekstil ürünlerine kadar birçok hediyelik eşya hediye almak isteyenleri bekliyor.