İyiliğin rotası minik yüreklere dokundu

ASRIN felaketi 6 Şubat depremlerinin ardından İstanbul'da yaşayan 10 arkadaş tarafından İyilik Haritası Derneği, depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştı. Motivasyonlarını arttırmak için deprem bölgesinde ve köy okullarında çocuk şenlikleri düzenledi. Bununla da yetinmeyip, Doğu'daki ihtiyaç sahibi çocuklara kırtasiye malzemesi desteği sağladı. Afrika'da ve Türkiye'de iftarlar verip, su kuyuları açtı. Üniversite öğrencilerine burs sağladı. Yurtiçinden sonra şimdi de Suriye'deki yaraları da sarmaya başlayan dernek, yıllarca süren iç savaşta başkent Şam'da yaşanan büyük yıkımda kullanılamaz hale gelen El Nahda Okulu'nun tadilatını yaparak, yeniden eğitim-öğretime açılmasını sağladı. 700 öğrencinin ders başı yaptığı okulda yüzler gülerken, Dernek Başkanı Mücahit Albayrak, "Eğitime yapılan her yatırım barışa ve insanlığa yapılan en büyük yatırımdır. Savaş, bütün bölgeyi harap etmiş durumda. Ancak çocuklar her koşulda eğitime devam etmelidir" dedi.