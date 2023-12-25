İyilik Sözleri - Yazarlardan, Şairlerden En Anlamlı İyilik Yapmak ile İlgili Sözler

İnsanlar arasındaki en birleştirici ve mutluluk verici kavram şüphesiz ki iyiliktir. İyiliğin nasıl bir olgu olduğunu anlatmayı hedefleyen birbirinden güzel iyilik sözleri mevcuttur. Özellikle usta yazarlardan ve şairlerden iyilik yapmak ile ilgili sözler iyilik hakkında daha net düşünmeye, iyiliğin insanda ve hayatta bıraktığı güzel izleri görmemize hayli yardımcı olmaktadır.

İyilik Sözleri

Kimi zaman bir kedinin karnını doyurmak, kimi zaman okula giden çocuklara trafikte yol vermek kimi zaman ise okul yaptırmak. Bahsi geçen tüm eylemler saf iyiliktir, buradaki en çok ayırımına varılması gereken şey ise iyiliğin büyüğü küçüğünün olmamasıdır. Bir bireyin kişisel çıkar gözetmeden başka canlılar ve dünya için yaptığı güzel eylemler en anlamlı iyiliklerdir. İyilikle ilgili sayfalar dolusu kelimeler yetersiz kalabilir ancak en güzel iyilik sözlerini şöyle sıraladık;

İyilik yap denize at.

Kötülüğü iyilikle yen.

Bilge iyiliktir. Kötülük ise cehalet.

İyilik gerçekse ondan söz edilmez.

Gücün iyilik yapmaya yetmiyorsa, kötülük yapma.

İyilik renge ve dile bakmaz.

İnsanın en büyük sanatı iyiliktir.

Bir iyiliğin sonunda ödül varsa o iyilik değildir.

Yazarlardan Ve Şairlerden İyilik Yapmak İle İlgili Sözler

Edebiyat dünyasının usta kalemleri, birçok duygu ve erdem hakkında vurucu, hatırda kalan anlamlı sözler miras bırakmıştır. İyilik ve iyilik yapmakla da ilgili pek çok edebiyatçıya ait olan sözlerin bazılarını derledik;

''Vicdan iyiliğin ve adaletin şaşmaz yargıcıdır'' Nurettin Topçu

''Kimi zaman zor durumlardaki tanımadığım kişilere yapmaya çalıştığım iyilikleri, yakınlarım bile enayilik olarak nitelikler. Oysa ben, bana yapılmış o ödenmez iyiliklerin altında ezilmemek için, başka birilerine iyilik yapmaya çalışırım, enayiliğimden değil...'' Aziz Nesin

"Ey kötülük yapıp iyilik uman, diken eken insan üzüm biçemez" Edip Ahmet Yükneki

''İyiliğe yönelmek, kötülükten kaçınmak yalnızca somut, gözlenebilir davranışların ortaya çıkması ile olup bilmiyor, iyiliğe yönelmenin ve kötülükten kaçınmanın niyeti de aranıyor.'' İsmet Özel

''Kalp, herkesin kendini unuttuğu bu çağda bunca iyiliği gördüğü birine ihanet etmez.'' İskender Pala

''İyiyle kötünün ne olduğuna insanların söyledikleri ve yaptıklarına bakılarak karar verilmez. Hakem benim yüreğimdir.'' Tolstoy