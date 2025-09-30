Haberler Yaşam Haberleri İyilik yapmak istedi canından oldu
Giriş Tarihi: 30.9.2025 17:53 Son Güncelleme: 30.9.2025 17:58

Konya’da herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için yola dökülen tuğlaları temizlemeye çalışan TIR sürücüsü İsa Mancak (54) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Konya-Afyonkarahisar karayolu üzeri, Selçuk Üniversitesi kampüsü yakınlarında meydana geldi. İsa Mancak idaresindeki TIR'dan yola tuğlalar döküldü. Mancak, kazaya sebebiyet vermesin düşüncesiyle aracından inip, yola düşen tuğlaları temizleyeme başladı. Bu sırada Emrullah Çeledir idaresindeki otomobil Mancak'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, İsa Mancak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı otomobil sürücüsü ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mancak'ın Hatay'da yaşadığı öğrenildi.

