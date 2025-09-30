İyilik yapmak istedi canından oldu

Kaza, Konya-Afyonkarahisar karayolu üzeri, Selçuk Üniversitesi kampüsü yakınlarında meydana geldi. İsa Mancak idaresindeki TIR'dan yola tuğlalar döküldü. Mancak, kazaya sebebiyet vermesin düşüncesiyle aracından inip, yola düşen tuğlaları temizleyeme başladı. Bu sırada Emrullah Çeledir idaresindeki otomobil Mancak'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, İsa Mancak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı otomobil sürücüsü ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mancak'ın Hatay'da yaşadığı öğrenildi.