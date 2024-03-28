İzar Ne Demek? Hukukta ve Fıkıhta İzar Nedir, Ne Anlama Gelir?

Dini açıdan izar, bir kişinin onurunu, saygınlığını ve şerefini zedeleyen herhangi bir söz veya davranıştır. Hakaret, iftira ve gıybet gibi fiiller izar olarak kabul edilir. Örnek verecek olursak, bir kişiye karşı "Sen bir aptalsın" demek izar olarak kabul edilir. İzar, İslam'da haram kabul edilen bir fiildir ve izardan kaçınmak için gerekli adımlar atılmalıdır. Bunun yanı sıra hukukta ve fıkıhta izar ne demek, nedir, ne anlama gelir gibi konularda oldukça önem arz eder.

İzar Ne Demek?

Hukukta izar, bir kişinin onurunu, saygınlığını ve şerefini zedeleyen herhangi bir söz veya davranıştır. Hakaret, iftira ve tehdit gibi fiiller izar olarak kabul edilir. İzar, Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, bir kimseye karşı izar edici sözler veya fiillerde bulunan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Fıkıhta izar, bir kişinin onurunu, saygınlığını ve şerefini zedeleyen herhangi bir söz veya davranıştır. Hakaret, iftira ve gıybet gibi fiiller izar olarak kabul edilir. İzar, İslam'da haram kabul edilen bir fiildir.

Hukukta ve Fıkıhta İzar Nedir, Ne Anlama Gelir?

Hukukta ve Fıkıhta İzarın Ortak Özellikleri:

Bir kişinin onurunu, saygınlığını ve şerefini zedeleyen söz veya davranış olması

Kasıtlı olarak yapılması

Kişide manevi bir zarar oluşturması

Hukukta ve Fıkıhta İzarın Farklı Özellikleri: