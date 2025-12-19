İZBB Uzundere’deki toplu konut şantiyesine şafak baskını yaptı

Tahliye işleminin yasal olmadığını öne süren kooperatif üyeleri kendilerini yönetim binasına kilitledi. SABAH'ın ulaştığı kooperatif mağdurları tahliyeye ilişkin kendilerine herhangi bir tebligat yapılmadığını belirtip işlemin hukuksuz olduğunu öne sürdü. Mağdurlar, avukatları aracılığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Belediye yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.





POLİS EŞLİĞİNDE ŞAFAK BASKINI DÜZENLEDİLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere'de, 3. Etap New Town Projesi Kooperatifi şantiyesine polisle birlikte sabah erken saatlerde şafak baskını düzenledi.

TEBLİGAT YAPILMADI

Kooperatif yönetimini şantiyedeki binasından tahliye etmek isteyen İZBB Zabıtası ile ekipleri şantiye alanına sokmak istemeyen kooperatif üye ve yöneticileri arasında sert tartışmalar yaşandı.







KOOPERATİF ÜYELERİ KENDİLERİNİ YÖNETİM BİNASINA KİLİTLEDİ

Kooperatif üyeleri tahliyeye ilişkin kendilerine hiçbir tebligat yapılmadığını belirtip söz konusu işlemin yasal olmadığını öne sürdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi eli ile mağdur edildiklerini belirten hak sahipleri yaşananlara tepki gösterdi. Uzun süredir mağduriyet yaşadıklarını ifade eden üyeler, ev hayaliyle girdikleri kooperatifte belirsizliklerin her geçen gün arttığına dikkat çekti. Mağdurlar daha sonra kendilerini şantiye sahası içindeki yönetim binasına kilitledi.

TAHLİYE İŞLEMİ YASAL DEĞİL

SABAH'ın ulaştığı kooperatif yöneticileri şantiyenin halen daha kooperatif sorumluluğunda olduğunu ve yürütülen işlemlerin yargı süreci devam ederken yapıldığını belirtip yapılmak istenen işlemin yasal olmadığını öne sürdü.





SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Tahliyeye ilişkin kendilerine herhangi bir tebligat yapılmadığını belirten mağdurlar İZBB yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

KONTEYNER ÇEKİCİYE YÜKLENDİ

Polisin ikna çabası sürerken büyükşehir belediyesine bağlı ekiplerin kooperatife ait konteyneri çekicilere yükleyerek götürdüğü görüldü.



DAHA ÖNCE DE TARAFLAR ARASINDA GERİLİM YAŞANMIŞTI



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere 3'üncü Etap'ta ise inşaatların tamamlanması için 4734 sayılı kanun kapsamında ikmal ihalesi yaptı, yüklenici firma ile sözleşme imzaladı. Büyükşehir ekipleri, Kasım ayı içerisinde de alana girmek istemiş ancak yine dirençle karşılaşmıştı. Büyükşehir Belediyesi, o süreçte Uzundere 3'üncü Etap'ta ikmal ihalesi yüklenicisine yer teslimini engelleyen kooperatif yöneticileri hakkında hukuki işlem başlatılacağını duyurmuştu.